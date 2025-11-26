Rimini Calcio, oramai è Game Over: ennesimo deferimento al Tribunale Federale

Deferimento anche per l'amministratore unico Buscemi

Il Rimini Calcio si avvicina alla fine. Sono in arrivo altri punti di penalizzazione, oltre ai 16 già inflitti. Il procuratore federale, - si legge nella nota pubblicata dalla Figc nel pomeriggio di oggi (mercoledì 26 novembre) - a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Rimini e il legale rappresentante del club per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Nella fattispecie, il deferimento è dovuto per il mancato versamento - entro il 16 settembre 2025 - dei contributi Inps relativi alle mensilità di maggio e giugno, entro il termine del 30 settembre 2025, al versamento delle liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre dell’anno di imposta 2024; in più per il mancato versamento, entro il termine del 16 ottobre, dei contributi Inps e ritenute Irpef per le mensilità di luglio e agosto 2025. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ad Antonino Buscemi, amministratore unico della stessa, anch’egli deferito.

In arrivo c'è quindi un sostanzioso quantitativo di punti di penalizzazione (si potrebbe arrivare alla decina), ma nella giornata di oggi rimbalza un'ulteriore indiscrezione, rilanciata dalla Rai: Buscemi avrebbe presentato le carte in tribunale per la liquidazione volontaria. A quel punto, per la prima volta della sua storia, il Rimini verrebbe escluso dal campionato.