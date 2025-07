Rimini Calcio, il club: 'Nessun preliminare con Bennet'

'Tra le proposte ricevute, la più solida e coerente con i valori del Club è risultata quella avanzata dalla Building Company'

In merito alle notizie circolate sulla stampa relative a una presunta firma di un preliminare di acquisto da parte del sig. Jason Bennett, il Rimini Calcio comunica con una nota ufficiale che "si tratta di una notizia del tutto priva di fondamento, che rischia di generare confusione, false aspettative e turbative nell’ambiente sportivo e nella comunità riminese. Per tale ragione, la Società ha ritenuto doveroso intervenire con chiarezza e determinazione, per riportare il confronto pubblico su un piano di verità e rispetto".

Ad oggi non esiste alcun accordo preliminare, nessuna firma né alcuna intesa - formale o

informale - con il signor Bennett. Si tratta di una ricostruzione infondata e fuorviante, che

rischia di generare confusione e alimentare dinamiche che nulla hanno a che vedere con il

reale percorso intrapreso dalla Società - puntualizza il club biancorosso - . Dopo anni di impegno economico e gestionale, e alla luce dei risultati sportivi raggiunti, il Rimini Football Club ribadisce con forza che ogni scelta è guidata da un principio imprescindibile: il rispetto verso la città, i tifosi e tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione per questi colori. Se oggi la prima squadra sta regolarmente svolgendo il ritiro precampionato, è merito dell’impegno della dirigenza, della professionalità dei nostri tesserati e del lavoro quotidiano dei collaboratori, che - nonostante le difficoltà - continuano a credere nel progetto avviato.

L’interesse nei confronti del Rimini FC è ampio e autentico: diversi soggetti hanno chiesto di

poter presentare le proprie proposte. La Società ha adottato criteri di valutazione rigorosi,

basati su solidità economica, reputazione trasparente e totale assenza di elementi critici di

natura legale. Tra le proposte ricevute, la più solida e coerente con i valori del Club è risultata

quella avanzata dalla Building Company.

A tal proposito, la Presidente Stefania Di Salvo ha sottolineato: “Il Rimini FC non è un affare

qualsiasi. Il Rimini è un patto d’amore con una città, una tifoseria, una storia che meritano

verità e rispetto. Ho scelto di ascoltare con attenzione e fiducia la dottoressa Giusy Anna

Scarcella, una donna che mi ha colpita non solo per la sua visione imprenditoriale, ma per la

forza con cui ha saputo costruire, da madre e da professionista, percorsi solidi e autentici. A lei

mi lega una stima sincera, profonda, che va oltre i ruoli e parla di valori condivisi".