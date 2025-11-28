Rimini Calcio, revocata affiliazione. Si scioglie il settore giovanile

I ragazzi biancorossi si ritroveranno oggi (venerdì 28 novembre) allo stadio Neri

È arrivata la revoca dell'affiliazione del Rimini Calcio alla Figc: la squadra biancorossa cessa la propria attività ufficialmente. Nel contempo sarà sciolto anche il settore giovanile e il settore calcio femminile. Oggi (venerdì 28 novembre), alle 16.30, i giovani calciatori e le giovani calciatrici si ritroveranno per un ultimo saluto allo stadio Neri con i loro tecnici e gli staff.