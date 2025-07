Rimini Calcio, si riparte a metà luglio: Riolo Terme in pole per il ritiro

Dalla società non filtra nulla sulla scelta del nuovo allenatore

Il Rimini Calcio ripartirà a metà luglio, probabilmente lunedì 14, con le visite mediche e la preparazione atletica in sede, seguite dal ritiro estivo. La località più accreditata, secondo quanto riportano i colleghi del Corriere Romagna, è Riolo Terme, stazione termale collinare in provincia di Ravenna, distante un’ora da Rimini, preferita a Frontone (Marche), sede del ritiro lo scorso anno.

Intanto cresce l'attesa per il nome del nuovo allenatore del Rimini. Tomei, uno dei candidati, si sta accasando all'Ascoli, mentre Gorgone è destinato altrove. Sullo sfondo rimangono sempre Greco e Di Donato, ma a questo punto non è escluso il nome a sorpresa. Dalla società non filtra nulla in questa fase, di sicuro nella scelta dell'allenatore incide anche un po' di spending review sugli staff tecnici. Il nuovo tecnico del Rimini non potrà portarsi dietro uno staff particolarmente nutrito. Si vedrà.