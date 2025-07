Rimini Calcio, stipendi pagati ma rimane l'incertezza

Questa mattina (giovedì 10 luglio) è arrivata la liquidità per saldare gli stipendi di maggio

Gli stipendi di maggio ai tesserati del Rimini sono stati pagati in mattinata (giovedì 10 luglio): le somme saranno accreditate sui conti correnti dei calciatori, allenatore e staff tecnico. Da quello che risulta, la proprietà ha stanziato i fondi strettamente necessari per questo adempimento. Rimane quindi incertezza sulle sorti della squadra biancorossa: il 1° agosto c'è una nuova scadenza (stipendi di giugno) e c'è una stagione da iniziare, anche se il ritiro, in programma per il 16 luglio, potrebbero essere posticipato. Domani (venerdì 11 luglio) si riunisce la Commissione Sport a palazzo Garampi per parlare del tema Gaiofana: da quello che ci risulta, non dovrebbero presentarsi né la presidente Di Salvo, né il marito Petracca, ma Giorgio Tana, Direttore Sviluppo Commerciale della Responsible.