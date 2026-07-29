Rimini Calcio: vicinissimo Romeo Bertani, arriva anche Carlini. Idea Riccardo Manuzzi

Intanto nominato il nuovo addetto stampa: torna Beppe Meluzzi

Il Rimini è vicino a chiudere per Romeo Bertani, 175 presenze in D tra campionato e coppa. Bertani sembrava destinato all'Imolese, ma solo in caso di ripescaggio in D. I biancorossi si sono inseriti con il ds Tamai che avrebbe strappato in queste ore il sì del giocatore, trequartista o mezzala con spiccate doti di inserimento. Sempre per la trequarti arriverà anche Alessandro Carlini, piede mancino, lo scorso anno alla Sampierana, talento di categoria superiore che però è stato bloccato da infortuni quando era in rampa di lancio al San Marino, in D, con Stefano Cassani allenatore.

A centrocampo serve anche un giocatore dal taglio più difensivo, ecco allora che sale la candidatura di Riccardo Manuzzi, classe 1999 di piede mancino, lo scorso anno alla Correggese in D. Manuzzi ha giocato anche a Cattolica e San Mauro. In rosa ci sarà anche il 2005 ex Sammaurese Nisi, come già anticipato da altarimini.it. L'attaccante ex Sampierana Montesi non vestirà invece la maglia a scacchi: non andrà neanche a Novafeltria, ma rinforzerà l'ambiziosa Fratta Terme. Infine il Rimini ha ufficializzato il nuovo addetto stampa: torna Beppe Meluzzi, già nel ruolo ai tempi di Bellavista e poi con Rota.