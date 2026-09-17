Rimini, camera d'hotel trasformata in base dello spaccio: arrestato 21enne

I Carabinieri hanno trovato 110 grammi di cocaina e oltre 4.500 euro in contanti. Il giovane, incensurato, è stato arrestato sul lungomare nord

Una camera d'hotel sul lungomare nord di Rimini sarebbe stata utilizzata come base per lo spaccio. È quanto hanno ricostruito i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Rimini, che nella serata di mercoledì hanno arrestato in flagranza un 21enne di origini albanesi, incensurato, con l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività è partita nell'ambito di un'indagine sul traffico di droga. Secondo quanto riferito dai militari, il giovane aveva indicato la propria automobile come unico punto di appoggio, ma gli ulteriori accertamenti hanno portato gli investigatori fino a una struttura ricettiva sul lungomare nord.

La perquisizione della camera ha permesso di trovare 110 grammi di cocaina. Una parte era appoggiata su un tavolo, insieme a una macchina per il sottovuoto e a diversi sacchetti. Il resto era già suddiviso in dosi e nascosto all'interno di un calzino, riposto nell'armadio. Nello stesso armadio i Carabinieri hanno trovato anche più di 4.500 euro in contanti, somma che viene indicata come possibile provento di una precedente attività illecita. Droga, denaro e materiale per il confezionamento sono stati sequestrati.

Al termine degli accertamenti, il 21enne è stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, previsto nella giornata di oggi davanti al Tribunale.