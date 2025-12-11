Rimini, camion danneggia la statua del rinoceronte del Fellini Museum

Telecamere rintracciano l'autista

Manovra sbagliata in piazzetta San Martino: un camion impegnato nel carico-scarico ha colpito la punta della barca in vetroresina che ospita il celebre rinoceronte, simbolo del Fellini Museum. L’autista si è allontanato senza accorgersi del danno, ma le telecamere della zona hanno permesso alla polizia locale di identificarlo e aprire un fascicolo per incidente con soli danni, avviando così la richiesta di risarcimento all’assicurazione. I primi conteggi parlano di diverse migliaia di euro per il ripristino. Non è un caso isolato: nei mesi scorsi erano state imbrattate con scritte le scale tra i palazzi del Podestà e dell’Arengo. Anche allora le telecamere furono decisive per individuare i responsabili.