Rimini, camper incendiato ancora abbandonato dopo sei mesi

La segnalazione dei residenti

I cittadini della zona di via Stampa, a pochi passi dall'ospedale e dalle scuole, segnalano che domenica 5 luglio ricorrono sei mesi dall'incendio che ha distrutto un camper parcheggiato nell'area pubblica, senza che il relitto sia ancora stato rimosso.

Secondo quanto riferiscono i residenti, il mezzo continua a rappresentare un potenziale problema di igiene e sicurezza. Ricordano inoltre che, nei tre anni precedenti al rogo, erano già state inviate numerose segnalazioni al Comune e alla Polizia Locale per denunciare il campeggio abusivo nella zona, senza ottenere una soluzione.

Dopo l'incendio, spiegano, sono state inoltrate ulteriori richieste per la rimozione del relitto, ma il camper si trova ancora nello stesso punto. Le quattro transenne installate per delimitare l'area, sostengono i cittadini, non sarebbero sufficienti a impedirne l'accesso, con il timore che qualcuno, in particolare un bambino, possa farsi male.

I residenti si appellano quindi agli organi di informazione affinché diano visibilità alla vicenda e sollecitino un intervento delle autorità competenti.