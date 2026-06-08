Rimini, caos in spiaggia: uomo fermato dopo aggressione e danni alla volante

La Polizia interviene dopo numerose chiamate: l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza e provocato danni durante il trasporto in Questura

Domenica pomeriggio la Polizia di Rimini ha arrestato un cittadino italiano accusato di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato intorno alle 17 in uno stabilimento balneare in Viale Regina Margherita, dove le Volanti sono arrivate dopo numerose segnalazioni al 112. I cittadini avevano indicato la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che stava disturbando e molestando delle persone.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il soggetto in forte agitazione e poco collaborativo durante i controlli. La situazione ha reso necessario anche il supporto di una pattuglia dei Carabinieri, intervenuta in ausilio e costretta a utilizzare il taser per riportare l’uomo alla calma.

Durante le fasi di identificazione e successivo accompagnamento in Questura, l’uomo ha continuato a opporre resistenza, dando nuovamente in escandescenza e colpendo con violenza l’auto di servizio delle Volanti, rendendola di fatto inutilizzabile.

Al termine delle procedure di rito, il soggetto è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima.