Rimini capitale dell’accessibilità: la città accoglie per il secondo anno ExpoAid 2026

Dal 25 al 27 giugno oltre 50 seminari e laboratori

Rimini si prepara ad accogliere per il secondo anno consecutivo ExpoAid, il più grande evento nazionale dedicato al mondo della disabilità. Da domani, giovedì 25 giugno, e fino a sabato 27 giugno 2026, il Palacongressi di Rimini ospiterà ExpoAid 2026 – "io, Persona di valore", promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Dal 25 al 27 giugno 2026 al Palacongressi di Rimini si svolgerà ExpoAid 2026 – "io, Persona di valore", il più grande evento nazionale istituzionale che coinvolge persone, famiglie, professionisti e il mondo del Terzo settore e dell'associazionismo italiano che si occupa di disabilità, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Oltre 50 seminari, corsi e laboratori con moderatori e relatori di altissimo livello che accenderanno dei focus su temi fondamentali quali lavoro, autonomia e vita indipendente, sport, malattie rare, Progetto di vita, nuove tecnologie, emergenze e molto altro.

I laboratori (lavorazione della stoffa, costruzione di strumenti musicali, preparazione di biscotti e piadine) coinvolgeranno direttamente alcuni ragazzi con disabilità che saranno gli insegnanti di tecniche e metodologie per tutti gli iscritti al corso.

Al Palacongressi la ristorazione sarà interamente gestita da associazioni provenienti da tutta Italia, con il supporto della Federazione Italiana Cuochi, e sarà gratuita per tutti i partecipanti.

L'anfiteatro del Palacongressi ospiterà inoltre proiezioni dedicate al mondo del cinema, tra cortometraggi e video, mentre all'esterno sarà allestita una Via dello sport con attività dimostrative e la possibilità di provare discipline come arrampicata, scherma, yoga.

Grazie alla collaborazione con Ausl Romagna, sarà attiva una rete sociosanitaria strutturata, con punto di primo intervento, assistenza per protesi e ausili e supporto tecnico per eventuali necessità, inclusa la manutenzione delle carrozzine. Nell'ambito di questa rete ci sarà anche "Lo spazio degli amici", dedicato ad attività di intrattenimento e momenti di socialità, anche all'aperto e sulla spiaggia per persone con disabilità.

Si parte giovedì 25 giugno 2026, alle 9.30, con la Banda della Marina Militare e il taglio del nastro con il Ministro Alessandra Locatelli e Fr. Francesco Piloni della Porziuncola di Assisi. Ad aprire i saluti istituzionali il messaggio di Papa Leone XIV. Interverranno, tra gli altri, Vincenzo Falabella, presidente di FISH, Nazaro Pagano, presidente di Fand, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. Diverse le testimonianze che si alterneranno nel corso della mattinata con: Paolo Cevoli, imprenditore e artista, Silvio Irilli, fondatore del progetto "Ospedali dipinti", Andrea Lucchetta, leggenda della pallavolo italiana, Nico Acampora, fondatore di PizzAut, Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione e molti altri illustri ospiti.

Prevista inoltre la firma di un protocollo d'intesa tra il Ministro Locatelli e l'amministratore delegato di Amazon Italia Giorgio Busnelli, che ha l'obiettivo di promuovere la digitalizzazione e la formazione degli Enti del Terzo settore che operano a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, e la premiazione delle scuole vincitrici del concorso "I principi della Carta di Solfagnano".

Dalle 14.30 alle 17.30 prenderanno il via i seminari tematici.

Dalle 16.00 in Largo Ruggero Boscovich si svolgerà la mototerapia con Vanni Oddera e dalle 19.30 alle 23.30 la prima serata di Expo sotto le stelle, presentata da Marco Golinelli e Giulia Sara Salemi, con danza paralimpica, musica, mercatini e food truck.

Venerdì 26 giugno, dalle 9.30 alle 17.30 proseguiranno i seminari tematici, i laboratori e i corsi al Palacongressi.

"Dalle 18.00 - spiega il Ministro Locatelli - si aprirà la nuova serata di Expo Sotto le stelle con la sfilata di moda inclusiva presso la Spiaggia Libera Tutti in Largo Ruggero Boscovich per poi spostarsi sul palco per ascoltare musica e performance dei nostri artisti sempre godendo dei truck food e dei mercatini. Ricordiamo un momento davvero particolare ed emozionante: alle 18.15 tutti con lo sguardo alzato per assistere dalla spiaggia al sorvolo del WeFly Team, una pattuglia acrobatica e inclusiva davvero straordinaria".

Sabato 27 giugno giornata di chiusura dei lavori con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, Arturo Mariani, scrittore e calciatore, Niccolò Mancini, presidente di ANPAS Nazionale, Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, gli Autorappresentanti che dialogheranno con il Ministro Alessandra Locatelli e Guido Magrin, Andrea Stella, Presidente dell'Associazione Spirito di Stella e Maxine Williams, Vicepresidente Accessibility and Engagement di Meta. E ancora l'esibizione del mentalist Christopher Castellini e la testimonianza di Dong Dong Camanni, atleta paralimpico di judo. Le conclusioni saranno affidate al Ministro Alessandra Locatelli.

“Una nuova grande sfida e, al tempo stesso, una straordinaria opportunità per mostrare concretamente il valore di ogni persona - spiega il Ministro Alessandra Locatelli -. Ci ritroveremo a Rimini per confrontarci e scambiare buone pratiche, ma anche per costruire spazi di partecipazione, dove istituzioni, associazioni, imprese e cittadini possano lavorare insieme per promuovere l’inclusione e il diritto di tutti a partecipare pienamente alla vita delle nostre comunità. Insieme vogliamo cambiare prospettiva e vedere in ogni Persona le potenzialità e non i limiti”.

"Che Rimini sia stata scelta per il secondo anno come sede di ExpoAid – commenta Kristian Gianfreda, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rimini - è per noi il riconoscimento di un percorso concreto che questa città ha saputo costruire nel tempo. Abbiamo lavorato con determinazione per fare di Rimini una comunità davvero accessibile e inclusiva: dalla Spiaggia Libera Tutti, uno spazio unico in Italia dove ogni persona può vivere il mare in autonomia e sicurezza, al Piano di Inclusione Sociale e Contrasto all'Isolamento, frutto del percorso partecipativo biennale "Gente di Rimini" che ha coinvolto oltre 400 persone tra cittadini e operatori riuniti in più di 50 tavoli di lavoro. Dalle undici aree giochi inclusive distribuite sul territorio, fino ai progetti di accessibilità alla cultura come quello sulla Domus del Chirurgo per rendere la cultura accessibile a tutti. Rimini Comunità Accessibile è una visione condivisa, costruita insieme ai cittadini, alle associazioni e ai servizi, che si traduce ogni giorno in scelte concrete. ExpoAid è per noi l'occasione di raccontare questa strada e di confrontarci con il meglio di quanto l'Italia sa fare sul tema della disabilità e dell'inclusione."