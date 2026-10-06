Rimini, Carta "Dedicata a te": dal 15 ottobre l'elenco dei beneficiari

Sono 1.501 le carte assegnate al Comune. Previsti 500 euro per il 2026 e altrettanti per il 2027, salvo modifiche all'importo

Sono 1.501 le Carte "Dedicata a te" assegnate al Comune di Rimini per le annualità 2026 e 2027. L'elenco delle famiglie beneficiarie sarà pubblicato a partire dal 15 ottobre sul sito dell'amministrazione comunale. Non era necessario presentare alcuna domanda: i nuclei sono stati individuati dall'Inps sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale del 24 giugno 2026.

La lista sarà consultabile online con modalità che tutelano la riservatezza. Per verificare la propria presenza sarà necessario utilizzare il codice fiscale criptato, il codice identificativo della DSU e il valore Isee. L'elenco sarà disponibile anche in formato cartaceo all'Urp e alla portineria della sede dei Servizi sociali di via Ducale 7.

Per chi riceverà la carta per la prima volta, il Comune invierà una comunicazione con le indicazioni necessarie per il ritiro presso gli uffici postali abilitati. La comunicazione sarà trasmessa dopo che Poste Italiane avrà reso disponibili i numeri delle carte assegnate.

Chi invece aveva già ricevuto la "Dedicata a te" nelle precedenti annualità e risulterà nuovamente beneficiario non dovrà ritirare una nuova carta. Potrà utilizzare quella già in possesso, che sarà ricaricata secondo le modalità previste. In caso di smarrimento, sarà possibile rivolgersi a Poste Italiane per ottenere un duplicato. Il contributo ammonta a 500 euro per il 2026 e a ulteriori 500 euro per il 2027, salvo un'eventuale rideterminazione dell'importo previsto per il secondo anno dalla normativa nazionale. La somma potrà essere utilizzata esclusivamente per acquistare beni alimentari di prima necessità, negli esercizi commerciali aderenti alla misura.

Attenzione alle scadenze. La carta sarà utilizzabile dal 4 novembre 2026 e non prima. Per non perdere il contributo relativo al 2026, il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre. L'importo relativo al 2027 sarà invece erogato a partire da aprile. Per la quota del 2027, le carte non ritirate o non attivate entro il 16 dicembre 2026 potranno ancora essere ritirate e attivate tra il primo aprile e il 31 agosto 2027, effettuando un pagamento entro quel periodo. Tutte le somme accreditate dovranno comunque essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027.