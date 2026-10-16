Rimini, casa e qualità della vita: confronto al Cinema Fulgor

Oggi alle 18.30 l'iniziativa promossa dal senatore Marco Croatti. Al tavolo il presidente della Regione Michele de Pascale, il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vicepresidente del M5S Paola Taverna.

Come sarà Rimini nei prossimi anni? Dalla possibilità di trovare casa alle esigenze di una popolazione che invecchia, fino alle opportunità per i giovani che vogliono costruire qui il proprio futuro. Sono alcuni dei temi al centro di "Vivere Rimini, vivere a Rimini", l'incontro pubblico promosso dal senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, in programma venerdì 16 ottobre alle 18.30 al Cinema Fulgor, in corso d'Augusto 162.

L'iniziativa punta ad aprire un confronto sulle trasformazioni della città e sulle scelte necessarie per migliorare la qualità della vita dei residenti. Rimini è conosciuta soprattutto come destinazione turistica, ma il dibattito vuole concentrarsi anche sulle esigenze di chi la abita ogni giorno: famiglie, lavoratori, anziani e nuove generazioni.

Tra le questioni indicate dagli organizzatori c'è il diritto alla casa, insieme alla necessità di garantire alle persone anziane condizioni di vita dignitose e autonome e di creare opportunità per i giovani. L'obiettivo dichiarato è ragionare su un modello di sviluppo capace di affiancare alla crescita economica una maggiore attenzione all'equità sociale, all'inclusione e alla sostenibilità. Al confronto prenderanno parte il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, la vicepresidente vicaria del Movimento 5 Stelle Paola Taverna e lo stesso Croatti. Un tavolo che riunisce quindi rappresentanti istituzionali e politici chiamati a discutere delle prospettive della città e dei bisogni della comunità.

Ad aprire l'incontro saranno Pietro Zani, referente dei Giovani M5S Rimini, e Matteo Urbini, referente della Formazione M5S Rimini. La moderazione sarà affidata al giornalista Mirco Paganelli. L'appuntamento si svolgerà al Cinema Fulgor ed è presentato come un'occasione di confronto sul presente e sul futuro di Rimini, con particolare attenzione al rapporto tra sviluppo urbano, servizi e qualità della vita.