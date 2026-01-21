Rimini, caso Favarigna: fissata l'udienza preliminare per il 24enne accusato di violenza sessuale

Rapporto ossessivo e abusi": lo youtuber Favarigna atteso in tribunale a Rimini

È stata fissata al prossimo 4 febbraio, davanti al gup del Tribunale di Rimini, l’udienza preliminare nei confronti dello youtuber 24enne Davide Favaloro, noto sul web come “Favarigna”, accusato di atti persecutori e abusi sessuali ai danni di un minorenne riminese. (Vedi notizia) L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, ha ricostruito un rapporto nato online e divenuto nel tempo ossessivo, con presunte pressioni, minacce e incontri reali avvenuti tra il 2021 e il 2022. Favaloro, che all’epoca vantava quasi un milione di follower, era stato arrestato nell’ottobre 2023 su ordinanza del gip Manuel Bianchi. La vittima si è costituita parte civile. L’imputato, difeso dai suoi legali, si è sempre dichiarato innocente.