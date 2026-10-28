Rimini, cassonetti accessibili senza Carta Smeraldo per carta e plastica

Dalla prossima settimana si potranno conferire liberamente anche lattine, sfalci e ramaglie. La tessera resterà necessaria per i rifiuti indifferenziati.

Meno passaggi per buttare carta, plastica e altri materiali riciclabili. A Rimini dalla prossima settimana sarà possibile utilizzare senza Carta Smeraldo i cassonetti stradali dedicati a carta e cartone, plastica e lattine, sfalci e ramaglie. La modifica sarà attuata dal Gruppo Hera in accordo con il Comune e interesserà oltre 700 postazioni nelle aree residenziali.

La tessera continuerà a servire per conferire i rifiuti indifferenziati. Per organico e vetro, invece, l’accesso è già libero e non cambierà nulla. L’obiettivo è rendere più immediato il conferimento dei materiali riciclabili. Resteranno le feritoie sui contenitori per carta e plastica, pensate per favorire la riduzione del volume degli imballaggi e sfruttare meglio lo spazio disponibile.

Hera richiama inoltre l’attenzione sulla qualità della raccolta. Nel cassonetto della plastica vanno inseriti esclusivamente gli imballaggi, come ricorda la campagna "The Plastic Drop". Sfalci, foglie ed erba devono essere conferiti sfusi, senza sacchi, nei contenitori dedicati. Per potature più ingombranti si possono utilizzare le stazioni ecologiche oppure richiedere il ritiro a domicilio contattando il servizio clienti Hera. La società ricorda infine che l’abbandono dei rifiuti è vietato e può comportare sanzioni. In caso di smarrimento, la Carta Smeraldo può essere sostituita gratuitamente rivolgendosi ai punti di distribuzione presenti sul territorio comunale.