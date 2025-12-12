Rimini celebra i bagnini: torna ‘Lo Scattino’ a 20 anni dal debutto

Il 15 dicembre ai Bagni Ricci di Mare la proiezione del cortometraggio di Michele Ferrari, con regista, bagnini e autorità presenti per un tributo alla tradizione balneare

La rassegna di eventi "Un Mare d'Inverno" prosegue con grande successo, riaffermando il fascino del litorale riminese anche nella stagione invernale: fin dai suoi esordi, con l’inaugurazione la mostra fotografica sulla duna di sabbia sopraelevata, un suggestivo percorso espositivo che si estende dal Porto fino al Bagno 63. Organizzata in sinergia da Mind Marea, Innamorarsi in Riviera e Piacere Spiaggia Rimini, la mostra sta riscuotendo ampio consenso, offrendo ai visitatori una passeggiata unica tra l'arte e le luminarie installate lungo il medesimo tratto.

Le panchine posizionate strategicamente invitano alla sosta per ammirare la bellezza contemplativa del mare d'inverno. Questa installazione cardine della manifestazione è destinata a durare fino a gennaio, animando la spiaggia.

Il ricco programma di "Un Mare d'Inverno" si arricchirà il prossimo lunedì 15 dicembre di un evento di particolare rilevanza: alle ore 17:30, presso i Bagni Ricci di Mare, si terrà la proiezione del cortometraggio "Lo Scattino" in occasione del suo ventesimo anniversario.

L'appuntamento, ideato dal regista Michele Ferrari in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini, si configura come un vero e proprio "Inno al bagnino", un'occasione istituzionale per celebrare questa figura emblematica, custode della spiaggia e della tradizione balneare. Saranno presenti il regista, i bagnini e le Autorità. L'evento culminerà in un momento conviviale per lo scambio degli auguri di Natale, con la degustazione di vongole e sardoncini. Le iniziative proseguiranno mercoledì 17 dicembre: alle ore 21:00 è prevista la camminata serale sulla duna in compagnia del gruppo "La Pedivella", permettendo di vivere la bellezza del paesaggio costiero anche in movimento.

"Un Mare d'Inverno" invita la cittadinanza e i turisti a prendere parte a questi momenti di condivisione e cultura, celebrando il periodo natalizio con la magia del mare, la poesia delle luci sulla duna e l'emozione dell'arte sulla sabbia.