Rimini celebra i suoi giovani: 170 studenti premiati per il percorso scolastico

Un lungo applauso ha aperto ieri sera la “Cerimonia dei Traguardi” all’Arena Francesca da Rimini, dove 170 giovani — ragazze e ragazzi diplomati nelle scuole superiori riminesi — sono stati premiati dall’Amministrazione Comunale per aver affrontato con tenacia e passione il percorso scolastico.

Un momento corale, carico di significato, che rinnova il senso di questa iniziativa: non solo celebrare il voto, il 100, ma il cammino, la forza dimostrata e l’impegno profuso, anche in condizioni complesse e da parte di chi non ha ottenuto il massimo riconoscimento. L’edizione 2025 ha confermato l’evoluzione di questo evento, nato come “cerimonia dei cento” e diventato nel tempo simbolo di riconoscimento collettivo.

Organizzata dai servizi educativi del Comune, la serata ha visto la partecipazione del sindaco Jamil Sadegholvaad e della vicesindaca Chiara Bellini, che hanno consegnato una lettera personale alle persone premiate, a nome dell’Amministrazione.

«Oggi – hanno ricordato Sadegholvaad e Bellini - celebriamo una tappa importante, che segna non la fine ma l’inizio di un nuovo cammino. Il percorso scolastico ha richiesto impegno, forza, responsabilità: valori che vi accompagneranno nel tempo e vi aiuteranno a costruire il vostro futuro.

Portate con voi la conoscenza, ma soprattutto le relazioni, la comunità, il senso del gruppo. Rimini oggi vi ricorda e saluta con orgoglio, nella speranza che ciò che avete imparato torni un giorno a servizio della vostra città, della nostra comunità. Camminate con fiducia e curiosità, senza dimenticare mai di tendere la mano a chi è accanto o un passo dietro di voi. Questo è l’augurio più grande che vi possiamo fare ».