Rimini celebra il Capodanno con la Prima di “Aida” al Teatro Galli: sold out per le tre date

Renata Campanella interpreta Aida, Radamès sarà Vasyl Solodkyy e Danilo Formaggia, coreografie di Matteo Mecozzi

Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più amati e simbolici della stagione culturale cittadina che registra il sold out in prevendita per tutte tre le recite, confermando ancora una volta il forte legame tra Rimini e l’opera di Capodanno. Martedì 30 dicembre si terrà la prova generale di Aida, non aperta al pubblico: l’ultimo passo prima del debutto ufficiale.

Tutto è pronto per la Prima di giovedì 1 gennaio 2026, sipario alle ore 17:30. Aida, melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni, andrà in scena in una nuova produzione del Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli APS, con il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini. L’opera, come sempre sottotitolata, sarà replicata sabato 3 gennaio alle ore 20:30 e domenica 4 gennaio alle ore 17:30.

La regia è firmata da Paolo Panizza, la direzione d’orchestra è affidata al M° Jacopo Rivani, con il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli preparato dal M° Marcello Mancini. In buca l’Orchestra La Corelli, affiancata dal corpo di ballo della Compagnia RDL di Carlo Tedeschi, con coreografie di Matteo Mecozzi.

La produzione riminese si avvale di un cast di artisti di riconosciuta esperienza, capaci di restituire tutta la forza drammatica e la complessità dei personaggi verdiani. Nel ruolo di Aida, la principessa etiope ridotta in schiavitù, il soprano Renata Campanella. Radamès sarà interpretato dal tenore Vasyl Solodkyy (1 e 4 gennaio) e dal tenore Danilo Formaggia (3 gennaio). La principessa Amneris avrà la voce del mezzosoprano Irene Molinari. Il basso Antonio Di Matteo sarà Ramfis, il baritono Stavros Mantis interpreterà Amonasro, mentre il Re d’Egitto sarà affidato al basso Mattia Venni. Completano il cast il soprano Chiara Mazzei (Sacerdotessa) e il tenore Francesco Troilo Di Carlo (Messaggero).

Le parti coreografiche saranno eseguite dalla Compagnia dei Ragazzi del Lago, mentre la componente visiva sarà arricchita dal lavoro del video designer Mihai Alin Enache, contribuendo a creare un’esperienza scenica immersiva e contemporanea, nel rispetto della tradizione.

Un evento che rinnova una consuetudine molto apprezzata da melomani e non solo: salutare l’arrivo del nuovo anno nella cornice unica del Teatro Galli, dove storia, musica e bellezza si fondono in uno spettacolo imperdibile.