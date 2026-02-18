Rimini celebra il Carnevale con una Piazza Cavour gremita: ColorCoriandolo 2026 conquista pubblico di ogni età

Performance da Italia, Francia e Argentina e l’energia di Radio Bruno con Pando e PiGi

Martedì 17 febbraio Rimini ha festeggiato la ventiquattresima edizione del Carnevale della città con il tradizionale appuntamento di ColorCoriandolo in Piazza Cavour, la manifestazione organizzata dal Comune di Rimini e realizzata da Made Officina Creativa, che anche quest’anno ha animato il centro storico con appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e cittadini di tutte le età.

L’edizione 2026 ha visto la presenza di artisti internazionali provenienti da Italia, Francia e Argentina, che hanno portato in centro storico spettacoli coinvolgenti, musica e intrattenimento per tutte le età. Grazie a una splendida giornata dal punto di vista meteorologico, il sole ha creato la cornice perfetta per una festa che ha gremito la piazza in ogni suo angolo.

Fondamentale il contributo degli animatori e dei DJ di Radio Bruno, in particolare Pando e PiGi, che hanno saputo coinvolgere grandi e piccoli con musica, giochi e travolgenti momenti di animazione.

Nel corso del pomeriggio si sono alternati spettacoli ed esibizioni: Mr Bang con “Sensation”, il suggestivo spettacolo “Man in Bubble”, animatori, truccabimbi e sculture di palloncini, gruppi di ballo, distribuzione di caramelle e momenti di animazione itinerante che hanno colorato la piazza di sorrisi ed entusiasmo.

Negli anni, le giornate di ColorCoriandolo sono diventata una vera e propria tradizione: un appuntamento atteso e acclamato dal pubblico, entrato ormai nell’immaginario della città. Un rituale contemporaneo che, pur non appartenendo alla tradizione storica riminese, è riuscito in ventiquattro edizioni a radicarsi profondamente, trasformandosi in un’occasione di incontro e partecipazione collettiva.

La manifestazione si conferma così uno degli eventi più amati del calendario cittadino, capace di richiamare in piazza famiglie intere e di restituire centralità ai luoghi simbolo della comunità. In un tempo segnato da frammentazione e disgregazione sociale, momenti come Color Coriandolo assumono un valore ancora più significativo: occasioni di socialità autentica, di incontro tra generazioni e di riscoperta dello spazio pubblico come luogo di relazione. Il successo della ventiquattresima edizione rinnova l’importanza di continuare a investire in eventi culturali e partecipativi capaci di creare comunità, rafforzando il legame tra cittadini e territorio e rendendo il centro storico sempre più vivo e condiviso.