Rimini celebra il Maggio Europeo: Castel Sismondo si illumina di blu

Seduta speciale del Consiglio dei Ragazzi

Rimini, maggio 2026 – Castel Sismondo vestito con i colori della bandiera europea, una seduta straordinaria del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dedicata ai temi dell'Unione e uno spettacolo teatrale per le scuole superiori: sono le iniziative con cui il Comune di Rimini partecipa al Maggio Europeo 2026, l'ampio programma di eventi che dal 2 al 31 maggio animerà tutta la Romagna sotto il titolo "L'Europa in Romagna”.

Il monumento simbolo della città si illuminerà con i colori dell'UE il 9 maggio, Festa dell'Europa, e nuovamente il 13 maggio, giornata in cui si concentreranno gli appuntamenti riminesi. Alle ore 9 di quel martedì prenderà il via, con conclusione prevista alle 12.00, la Seduta Europea del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi: un momento di partecipazione civica riservato ai 32 consiglieri "bambini" e a 32 studenti delle scuole superiori, chiamati a confrontarsi sui grandi temi dell'agenda comunitaria. A seguire, dalle 10.30 alle 12.00, il Teatro Galli ospiterà lo spettacolo teatrale L'Europa non cade dal cielo, dedicato alle classi delle superiori. Entrambe le iniziative del 13 maggio sono promosse anche dalla rete UELC, di cui il Comune di Rimini è membro.

Gli appuntamenti riminesi si inseriscono nel quadro più ampio del progetto Europe Direct Romagna, coordinato dal Comune di Ravenna, sede dell'omonimo ufficio, punto di riferimento per l'informazione sull'Unione europea, al quale il Comune di Rimini aderisce. L'edizione 2026 rappresenta una novità significativa: per la prima volta il Maggio Europeo assume la dimensione di evento d'area vasta, con un cartellone che raccoglie circa 100 iniziative — incontri, laboratori, mostre, spettacoli, simulazioni parlamentari e passeggiate urbane — distribuite tra i comuni aderenti alla rete, tra cui Cattolica, Cervia, Cesena, Forlì, Russi, l'Unione della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il GAL L'Altra Romagna, insieme a università, scuole, associazioni e organizzazioni culturali.

Il filo conduttore di ogni evento è avvicinare la cittadinanza ai valori fondanti dell'Unione: pace, democrazia, inclusione e sostenibilità. Una data, il 9 maggio, che evoca la Dichiarazione Schuman del 1950 — atto fondativo dell'integrazione europea — e che quest'anno, a Rimini come in tutta la Romagna, diventa occasione di confronto collettivo sul presente e sul futuro dell'Europa.