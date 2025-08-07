Rimini celebra il successo internazionale della Banda Giovanile con un concerto gratuito

Secondo posto al World Orchestra Festival di Vienna

La Banda Giovanile incontra il pubblico riminese per la prima volta dopo I successi riportati nella recente esperienza Viennese dove si è esibita, nell’ambito dell’XI edizione del World Orchestra Festival, nei luoghi tra I più prestigiosi della cultura musicale europea come la Sala Dorata del Musikverain e Casa Strauss.

Inoltre la nostra giovanile si è piazzata al secondo posto (Silver Award) nel Concorso “One future-the better future” categoria Wood & Brass Band mixed in competizione con decine di formazioni musicali da tutto il mondo.

Il concerto di mezza estate si preannuncia, quindi, particolarmente interessante ed originale con le due Bande della Filarmonica che dialogheranno sul palco alternando sul podio I rispettivi direttori. Ecco il programma della serata:

Prima Parte

Western Pictures; Marcia dei Gladiatori;;James Bond; La La Land; Peter Pan;

Seconda Parte

Artarctica; The Grat Locomotive chase; Heroes of the Marvel Universe; Metal, Party Dance

Come è ormai tradizione il concerto di mezza estate è anche occasione per far conoscere e sostenere buone cause e il mondo del volontariato. Anche quest’anno I riflettori di accenderanno sui progetti della Fondazione ISAL contro il dolore cronico.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.