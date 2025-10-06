Altarimini

Rimini celebra San Gaudenzo con il tradizionale concerto in Basilica

Domenica 12 ottobre, Orchestra e Coro della Cappella Musicale Malatestiana eseguono opere di Mozart nella cattedrale cittadina

A cura di Grazia Antonioli Redazione
06 ottobre 2025 11:38
Rimini
Eventi
Domenica 12 ottobre alle ore 21.00 nella splendida cornice della Basilica Cattedrale di Rimini si terrà il consueto Concerto per la Festività di San Gaudenzo, giunto ormai al suo diciottesimo anno promosso dalla Cappella Musicale Malatestiana in collaborazione con la Diocesi di Rimini alla presenza del Vescovo Nicolò Anselmi.

Diretti dal Maestro Filippo Maria Caramazza ad esibirsi saranno:

  • Orchestra e Coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini

  • Federica Livi (soprano)

  • Isabella Orazietti (soprano)

  • Daniela Bertozzi  (contralto)

  • Marco Mustaro (tenore)

  • Li Shuxin (basso)

 Il concerto, a ingresso libero, prevede l’esecuzione del seguente programma:

  • Exultate Jubilate  Kv 165d/158a per soprano e orchestra di W.A. Mozart

  • Sub Tuum Praesidium Kv 198/158b per due soprani, archi e organo di W.A. Mozart

  • Missa Brevis Kv 194/186h per 4 solisti, coro e orchestra di W.A. Mozart

