Rimini celebra San Gaudenzo con il tradizionale concerto in Basilica
Domenica 12 ottobre, Orchestra e Coro della Cappella Musicale Malatestiana eseguono opere di Mozart nella cattedrale cittadina
Domenica 12 ottobre alle ore 21.00 nella splendida cornice della Basilica Cattedrale di Rimini si terrà il consueto Concerto per la Festività di San Gaudenzo, giunto ormai al suo diciottesimo anno promosso dalla Cappella Musicale Malatestiana in collaborazione con la Diocesi di Rimini alla presenza del Vescovo Nicolò Anselmi.
Diretti dal Maestro Filippo Maria Caramazza ad esibirsi saranno:
Orchestra e Coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini
Federica Livi (soprano)
Isabella Orazietti (soprano)
Daniela Bertozzi (contralto)
Marco Mustaro (tenore)
Li Shuxin (basso)
Il concerto, a ingresso libero, prevede l’esecuzione del seguente programma:
Exultate Jubilate Kv 165d/158a per soprano e orchestra di W.A. Mozart
Sub Tuum Praesidium Kv 198/158b per due soprani, archi e organo di W.A. Mozart
Missa Brevis Kv 194/186h per 4 solisti, coro e orchestra di W.A. Mozart