Rimini, centinaia di fedeli alla Messa del 15 agosto in riva al mare

Il Vescovo ha presieduto la celebrazione con il Coro della Parrocchia Villaggio 1° Maggio

Venerdì 15 agosto, alle prime luci dell’alba, la spiaggia di Rimini Sud – Bagno 62 si è trasformata in una chiesa a cielo aperto. Centinaia di persone si sono riunite per la celebrazione della Festa della Madonna Assunta in Cielo.

Dalle 5:00 sono iniziate le confessioni e dalle 5.45 con il mare calmo e il cielo dipinto di rosa, S.E. il Vescovo Don Nicolò ha presieduto la S. Messa al Mare, animata dal Coro della Parrocchia Villaggio 1° Maggio. Durante la celebrazione, la testimonianza dei giovani in missione ha portato in riva al mare storie di speranza, impegno e solidarietà maturate in contesti lontani e difficili.

L’incontro si è concluso con una colazione insieme, offerta da Confartigianato, vissuta in un clima di fraternità tra residenti e turisti.







