Rimini, centrato un 8 Oro da 30mila euro al 10eLotto
La vincita registrata in via Gambalunga. In tutta Italia distribuiti 30 milioni di euro nell’ultimo concorso
A cura di Redazione
08 ottobre 2025 10:47
L’Emilia-Romagna esulta con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 7 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 30mila euro a Rimini in via Gambalunga con un 8 Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.