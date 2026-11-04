Verso le amministrative 2027 Rimini, centrosinistra verso il Jamil-bis. Nel centrodestra sale l'ipotesi Rufo Spina

Il Pd pronto a blindare il sindaco uscente e ad allargare al M5S. Cdx diviso tra il civico Mussoni e l’ipotesi FdI

Il sindaco uscente Jamil Sadegholvaad si prepara a ricandidarsi alle elezioni amministrative del 2027. Come riporta il Resto del Carlino, l'ufficializzazione del Partito democratico è attesa entro metà novembre, con l'annuncio definitivo previsto entro la fine del mese. Intanto si lavora per costruire un'alleanza di centrosinistra più ampia, aperta anche al Movimento 5 Stelle."Stiamo lavorando per arrivare pronti alle tante sfide elettorali che ci attendono il prossimo anno", spiega la segretaria provinciale del Pd, Giulia Corazzi.Sul fronte opposto, nel centrodestra restano alcune perplessità sulla possibile candidatura del civico Manuel Mussoni, emersa dopo il confronto con i vertici regionali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Una parte della coalizione preferirebbe puntare su un esponente di partito, in particolare di FdI, come l'avvocato Carlo Rufo Spina.Tra le ragioni, la volontà di non lasciare spazio all'area più estrema di Futuro Nazionale e di rispettare i rapporti di forza emersi dalle elezioni regionali del 2024. A Rimini Fratelli d'Italia aveva raccolto 13.281 voti, pari al 28,15%, superando da sola il risultato complessivo degli alleati (6.970 voti). La lista civica Ugolini, promossa dallo stesso Mussoni, si era invece fermata a 2.540 preferenze (5,38%).