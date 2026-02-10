Rimini cerca nuove strutture per l’accudimento dei cani

Il Comune lancia un avviso esplorativo per ampliare la rete di servizi pubblici e privati dedicati al benessere degli animali

Il Comune di Rimini ha pubblicato un avviso esplorativo finalizzato a individuare operatori economici e soggetti del Terzo Settore interessati a collaborare con l'amministrazione per l'affidamento del servizio di custodia, ricovero e accudimento di cani.

L'iniziativa nasce dalla volontà di ampliare la rete di strutture qualificate sul territorio provinciale in grado di garantire il benessere degli animali, in particolare nei casi di rinuncia di proprietà, randagismo, sequestri da parte dell'autorità giudiziaria o situazioni di difficoltà dei proprietari nella gestione dell'animale.

Il canile comunale "Stefano Cerni" di San Salvatore rappresenta il punto di riferimento principale per l'accoglienza dei cani nel territorio riminese. Con questo avviso, l'amministrazione intende creare una collaborazione con altre realtà del settore, pubbliche e private, per offrire soluzioni sempre più efficaci e tempestive di assistenza agli animali bisognosi.

Le strutture interessate dovranno possedere tutti i requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa nazionale e regionale, essere autorizzate dall'autorità sanitaria competente e trovarsi nel territorio della Provincia di Rimini, per garantire l'accessibilità e la continuità del servizio.

Gli operatori interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse entro venerdì 23 febbraio 2026 all'indirizzo PEC: [email protected]