Rimini, Cescot apre le iscrizioni ai corsi per lavorare in contabilità, paghe e turismo

Lezioni al via da metà ottobre, con esercitazioni pratiche e software professionali

La formazione può diventare un vero punto di svolta per chi cerca lavoro, vuole cambiare settore o sente la necessità di rafforzare il proprio curriculum con competenze immediatamente spendibili. È questa la filosofia alla base dei nuovi percorsi formativi che Cescot Rimini propone questo autunno, dedicati ad alcune figure professionali richieste dal mercato: contabilità generale e software gestionali, paghe e contributi, gestione della reception nelle strutture turistiche. L'ente di formazione ha aperto in questi giorni le iscrizioni, le lezioni partiranno dalla metà di ottobre.

A rendere particolarmente interessante il quadro è anche il dato relativo alle professioni amministrative: nel 2025 le imprese italiane hanno programmato oltre 26.000 inserimenti di addetti alla contabilità e, nei casi in cui queste figure sono risultate difficili da reperire, in più della metà delle situazioni la motivazione indicata è stata la preparazione non adeguata dei candidati. Un segnale che racconta quanto sia cambiato il lavoro d’ufficio e quanto oggi la conoscenza degli strumenti digitali debba andare di pari passo con le competenze professionali.

Il lavoro d’ufficio significa conoscere procedure e normative, utilizzare programmi gestionali, inserire e controllare correttamente i dati, rispettare scadenze, risolvere problemi e rapportarsi con clienti, colleghi e fornitori. Per questo i corsi Cescot puntano soprattutto sul “saper fare”. I partecipanti lavorano direttamente al computer, utilizzando software professionali come Mexal di Passepartout per la contabilità, GIS di Ranocchi per paghe e contributi e Hotel Automation di Lasersoft per la reception. Le lezioni comprendono esercitazioni, simulazioni di procedure e situazioni che possono realmente verificarsi in azienda, con l'obiettivo di trasformare la teoria in capacità operative.

Tre percorsi, tre competenze da mettere in campo. Contabilità generale e software gestionali è un percorso per acquisire le competenze necessarie a gestire le principali operazioni contabili e imparare a utilizzare gli strumenti informatici e i software gestionali impiegati negli uffici amministrativi; Paghe e contributi, il corso permette di conoscere le principali procedure e gli adempimenti legati alla gestione amministrativa dei lavoratori, attraverso esercitazioni pratiche, dalla gestione del personale all’elaborazione della busta paga;

Gestione della reception nelle strutture turistiche, è un percorso dedicato alle attività di front office, dalla gestione delle prenotazioni al check-in e check-out, fino ai rapporti con il cliente e alle attività organizzative quotidiane di una struttura ricettiva.

L’approccio è particolarmente utile per chi è alla ricerca della prima esperienza o vuole rientrare nel mercato del lavoro: arrivare a un colloquio potendo dimostrare non soltanto di aver frequentato un corso, ma di aver già utilizzato gli strumenti e affrontato situazioni vicine a quelle di un vero ambiente professionale. La formazione può rappresentare un primo passo per costruire un profilo professionale più solido, aggiornato e coerente con ciò che oggi chiedono le imprese.

Il percorso può proseguire anche dopo la formazione. Chi cerca lavoro può infatti rivolgersi a Cescot Lavoro, l’Agenzia di intermediazione fra domanda e offerta di Cescot, che offre gratuitamente ai lavoratori la possibilità di inserire il proprio curriculum nella banca dati, candidarsi alle opportunità attive e partecipare a colloqui di preselezione quando le aziende ricercano profili compatibili.

Per chi è disoccupato, per chi vuole cambiare ambito professionale o per chi ritiene che al proprio curriculum manchi una competenza concreta, l'invito è quindi a guardare alla formazione non come a una semplice parentesi, ma come a un investimento sulle proprie possibilità professionali.

Programmi, calendari e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.cescot-rimini.com. Per informazioni sui corsi è possibile contattare Patrizia Lendisco allo 0541 441901 o scrivere a [email protected].