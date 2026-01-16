Rimini, chiede il permesso di soggiorno con un passaporto falso: arrestata

La donna, di nazionalità albanese, è stata arrestata per possesso e fabbricazione di documento di identità falso

Una donna di nazionalità albanese è stata arrestata, un mese fa, dopo aver esibito un passaporto falso in Questura, mentre richiedeva il permesso di soggiorno. Un agente dell'ufficio immigrazione si è accorto della falsità del documento, confermata poi dagli accertamenti del personale specializzato in falsi documentali, in servizio presso l'ufficio della Polaria, all'aeroporto Fellini di Rimini. È scattato così l'arresto per possesso e fabbricazione di documento di identità falso.