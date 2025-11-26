Rimini, chiusi i distributori notturni in stazione contro degrado e bivacchi

Altarimini

26 novembre 2025 08:25
A Rimini, fino al 24 dicembre, i distributori automatici di cibo e bevande nell’area della stazione dovranno chiudere ogni notte dalle 23 alle 5 e avere videosorveglianza attiva. L’ordinanza nasce per contrastare degrado, bivacchi e vandalismi segnalati da residenti e forze dell’ordine. Le violazioni comportano multe fino a 5.000 euro e il Comune valuta una possibile proroga se i problemi continueranno.

