Rimini Christmas Run: oltre 200 Babbi Natale invadono la città

La gara ha colorato di rosso la città con partenza dal Parco Fellini e arrivo alla Fontana dei Quattro Cavalli

Domenica 21 dicembre, Rimini ha ospitato la 6^ edizione della Rimini Christmas Run, che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti, provenienti anche da fuori regione, per un evento che ha saputo unire sport, festa, solidarietà e spirito natalizio. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Rimini e inserita nel programma di Rimini Capodanno, è stata anche la penultima tappa dei Golden Events 2025.

In un’atmosfera festosa, con una straordinaria concentrazione di Babbi Natale, i partecipanti sono partiti indossando il tradizionale vestito o il cappellino di Babbo Natale, colorando di rosso Rimini. Il percorso, che si è snodato dal Parco Fellini lungo il suggestivo Parco del Mare, si è concluso davanti alla Fontana dei Quattro Cavalli, all’ombra del celebre Grand Hotel di Rimini. Al traguardo, i partecipanti sono stati accolti da un ristoro dolce e salato, che ha reso ancora più speciale questa giornata di festa.

Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli, che hanno ricevuto dolciumi dai Babbi Natale, dando vita a un momento di autentica gioia e partecipazione che ha coinvolto sportivi, famiglie e tutta la comunità.

Per quanto riguarda la cronaca della gara, il Babbo Natale più veloce è stato Nicola Perilli, dell'umbro Tx Fitness Perugia, mentre la prima Babba Natale classificata al femminile è stata Diana Alexandra Moise, del Cus Cassino (Lazio). La giuria ha premiato anche Alfio Polidori e Taila Boccetti come Babbo e Babba Natale per aver incarnato al meglio lo spirito dell'evento.

La Rimini Christmas Run organizzata dal Golden Club Rimini si conferma così come un appuntamento che riesce a unire sport, solidarietà – grazie al sostegno al Progetto Atletica On, che permette a tanti giovani di praticare l’atletica leggera –, inclusione e tradizione, trasformando una gara podistica in una vera e propria festa per tutta la comunità.

All’evento ha preso parte anche Emma Petitti, Consigliera Regionale dell’Emilia-Romagna, che ha presenziato al cerimoniale delle premiazioni e assistito alle estrazioni dei premi a sorteggio. Tra i gruppi più numerosi premiati, si sono distinti Riccione Podismo, Seven Savignano, Misano Podismo e Dlf Rimini.

Il prossimo appuntamento con i Golden Events è per l’ultimo dell’anno sempre a Rimini per l’attesissima 10^ Corrida di San Silvestro.