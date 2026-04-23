Rimini, ciclista ferito in uno scontro con un’auto sulla rotonda di via Macanno

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’automedica

È finito a terra con la sua bicicletta da corsa dopo uno scontro con un’auto, una Fiat 500 condotta da una donna. Ferito un giovane ciclista, soccorso dai sanitari del 118, che secondo le prime testimonianze avrebbe riportato lesioni serie.

L’incidente si è verificato intorno alle 19.45 a Rimini, sulla rotonda di via Macanno, all’imbocco del Gros.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’automedica, oltre agli agenti della polizia municipale di Rimini, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale Infermi di Rimini per le cure del caso.