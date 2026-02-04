Rimini città dello sport: anche nel 2026 tanti eventi, ecco i principali appuntamenti

Lo sport si conferma un motore strategico per lo sviluppo turistico ed economico

Lo sport si conferma un motore strategico per lo sviluppo turistico ed economico dell'Emilia-Romagna. I dati presentati ieri dalla Regione sul Piano Sport 2026 fotografano un fenomeno in continua crescita: 1,5 milioni di presenze turistiche legate agli eventi sportivi, 1,8 milioni per la Motor Valley, con una ricaduta economica diretta di 530,4 milioni di euro e un indotto potenziale di 858,5 milioni di euro. "Numeri che confermano quanto lo sport sia vero e proprio volano di sviluppo capace di generare valore economico, occupazionale e sociale, contribuendo in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi turistici", evidenzia l'amministrazione comunale di Rimini. Il Comune è pronto a fare la sua parte nello scenario regionale: "Anche nel 2026, infatti, la città sarà al centro di un fitto calendario di eventi sportivi nazionali e internazionali, capaci di attrarre atleti, staff, accompagnatori e pubblico, generando presenze turistiche e opportunità economiche per l’intera filiera dell’accoglienza".

Dalle competizioni indoor ai grandi eventi open air, dalla spiaggia al centro storico, passando per la Fiera, il Palacongressi e gli impianti sportivi cittadini, Rimini ospiterà appuntamenti di rilievo come la Final Four di Coppa Italia di basket (13-15 marzo) al Palasport Flaminio, i Campionati Italiani Assoluti di Maratona in occasione della Rimini Marathon (17-19 aprile), assegnati dalla Fidal alla città; Rimini Wellness (28-31 maggio), riferimento internazionale per il benessere e il fitness; la conferenza internazionale Velo-city 2026 (16-19 giugno), dedicata alla mobilità ciclabile; i Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle (23 giugno-11 luglio); Ginnastica in Festa; Sportdance; il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP (11-13 settembre) al Misano World Circuit. A questi si affiancano manifestazioni ormai consolidate come il Paganello, la Mille Miglia, il Gran Premio Nuvolari, la Transitalia Marathon, oltre a numerosi tornei e competizioni promossi dalle associazioni sportive del territorio, fino agli eventi diffusi legati agli sport di mare, al ciclismo, alla vela e alla promozione dell’attività sportiva per tutte le età fino al festival della cultura sportiva dal 3 al 6 settembre.