Rimini "città universitaria": 5.275 euro di spesa media per casa a studente

Gli studenti muovono oltre 10mila euro a testa l'anno

La presenza degli studenti dell'Università di Bologna nei Campus della Romagna ha generato nel 2025 un impatto economico stimato di 179 milioni di euro, secondo il Bilancio di sostenibilità dell'Alma Mater. Oltre 84 milioni riguardano alimentari e ristorazione, mentre circa 45 milioni sono legati ai costi dell'abitazione.

Per Rimini la spesa media annua per studente è di 5.275 euro per la casa, quasi 3.200 euro per alimentari e oltre 2.000 euro per ristorazione, a cui si aggiungono trasporti, attività ricreative, sport e altre spese.

«Il radicamento dell'università è un valore per la crescita culturale, sociale ed economica del territorio», commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad, che richiama anche il recente lancio della Rimini University Card per rafforzare il legame tra ateneo, studenti e tessuto economico locale.