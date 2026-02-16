Rimini, ColorCoriandolo accende piazza Cavour: centro gremito per il Carnevale

Il secondo e ultimo appuntamento è in programma domani, martedì 17 febbraio

Grande partecipazione ieri a Rimini per il Carnevale del centro storico. In piazza Cavour è andata in scena l’edizione 2026 di ColorCoriandolo, con artisti internazionali da Francia, Argentina e Cile.

Giocolieri, acrobati, clown, artisti circensi e marching band hanno animato il cuore della città tra parate itineranti, numeri “senza gravità”, bolle giganti, spettacoli di fuoco e momenti di comicità. Protagonista, come da tradizione, la suggestiva Giostra Francese, punto di ritrovo per famiglie e bambini.

Spazio anche all’animazione di Radio Bruno con baby dance, truccabimbi, sfilate in maschera e palloncini sulle note delle hit del momento.

Nato nel 2000, ColorCoriandolo è diventato un appuntamento fisso del Carnevale riminese: in oltre vent’anni ha coinvolto più di 400 artisti e oltre un milione di spettatori.

Il secondo e ultimo appuntamento è in programma domani, martedì 17 febbraio, sempre in piazza Cavour.