Rimini, ColorCoriandolo accende piazza Cavour: centro gremito per il Carnevale
Il secondo e ultimo appuntamento è in programma domani, martedì 17 febbraio
Grande partecipazione ieri a Rimini per il Carnevale del centro storico. In piazza Cavour è andata in scena l’edizione 2026 di ColorCoriandolo, con artisti internazionali da Francia, Argentina e Cile.
Giocolieri, acrobati, clown, artisti circensi e marching band hanno animato il cuore della città tra parate itineranti, numeri “senza gravità”, bolle giganti, spettacoli di fuoco e momenti di comicità. Protagonista, come da tradizione, la suggestiva Giostra Francese, punto di ritrovo per famiglie e bambini.
Spazio anche all’animazione di Radio Bruno con baby dance, truccabimbi, sfilate in maschera e palloncini sulle note delle hit del momento.
Nato nel 2000, ColorCoriandolo è diventato un appuntamento fisso del Carnevale riminese: in oltre vent’anni ha coinvolto più di 400 artisti e oltre un milione di spettatori.
Il secondo e ultimo appuntamento è in programma domani, martedì 17 febbraio, sempre in piazza Cavour.