Rimini, colpo a centrocampo: arriva il brasiliano Pedro Henrique
Il classe 2006, cresciuto tra Frosinone, Roma e Corinthians, rinforza la mediana biancorossa
A cura di Redazione
22 settembre 2025 13:20
Il Rimini Football Club ufficializza l’acquisto a titolo definitivo di Pedro Henrique de Campos Lopes, centrocampista brasiliano nato nel 2006.
Formatosi nel vivaio del Frosinone, il giovane ha poi vestito per quattro stagioni la maglia della Roma, prendendo parte ai campionati nazionali giovanili. Successivamente ha fatto ritorno in patria, entrando a far parte dell’U20 del Corinthians, una delle realtà più prestigiose del panorama sudamericano.
Con il suo approdo in Romagna, il Rimini si assicura un profilo cresciuto in contesti di alto livello, pronto a mettere qualità, intensità e determinazione al servizio della squadra biancorossa.