Rimini, colpo notturno sventato: ladro sorpreso in diretta dalla vigilanza

L'uomo è stato poi arrestato dalla Polizia

Intervento lampo nella notte tra domenica e lunedì al ristorante 4 Colonne di Rimini. Alle 3.57 del 13 aprile è scattato l’allarme collegato alla Centrale Operativa Vigilar: l’operatore, osservando le immagini in tempo reale, ha notato la presenza di un intruso all’interno del locale e ha immediatamente inviato la pattuglia di zona, avvisando nel frattempo il titolare e le forze dell’ordine.

Monitorando la situazione, la Centrale ha confermato alla guardia giurata che il malvivente si trovava ancora all’interno. La pattuglia Vigilar è arrivata per prima, seguita poco dopo dalle forze dell’ordine: l’intervento congiunto ha permesso di bloccare l’uomo e recuperare la refurtiva, del valore di circa 450 euro, restituita al proprietario giunto sul posto.

I sopralluoghi non hanno evidenziato danni alla struttura. Soddisfatto il titolare, che ha ringraziato per la rapidità dell’operazione.