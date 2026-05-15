Rimini, colpo sventato al Bagni 95: fermati due ladri "fantasma"

Il blitz della vigilanza scatta alle 4: traditi dalle telecamere e dai falsi documenti

Tentato furto sventato nella notte al Ristorante Marlin Bagni 95 di Rimini, dove due persone sono state fermate dopo l’intervento della vigilanza privata e delle Forze dell’Ordine.

L’allarme è scattato alle 4:03, quando la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Vigilar con sede a Fano, incaricato del servizio ha rilevato un’intrusione nell’area esterna del locale. Attraverso le telecamere di sorveglianza è stato individuato un uomo nella veranda del ristorante, facendo partire immediatamente l’intervento sul posto.

La pattuglia intervenuta ha fermato due soggetti nelle vicinanze del locale, poi affidati alle Forze dell’Ordine arrivate poco dopo per i controlli di rito.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, entrambi sarebbero stati trovati in possesso di documenti d’identità contraffatti. I due sono stati trattenuti per ulteriori verifiche.

Il tentativo di intrusione non avrebbe causato danni alla struttura né furti all’interno del ristorante. L’episodio si è concluso intorno alle 4:50 con il ripristino della situazione di sicurezza nell’area.