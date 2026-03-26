Riccione, completati in anticipo i lavori Hera su viale Rimini
Il tratto tra viale Montefiore e viale Romagna è stato asfaltato e restituito alla circolazione prima del previsto
Conclusi in anticipo i lavori di ammodernamento della rete acquedottistica realizzati da Hera nel tratto di viale Rimini tra viale Montefiore e viale Romagna, già riaperto al traffico dopo l’asfaltatura, il prossimo intervento prenderà avvio lunedì 7 aprile nel tratto a mare della ferrovia, tra viale Leoncavallo e viale Guinizelli.
Un intervento che consentirà di rinnovare le condotte idriche, migliorando l’efficienza e la sicurezza del servizio in un’area strategica della città.
La scelta di posticipare l’avvio dei lavori a dopo il periodo pasquale per il tratto situato a mare della ferrovia, è stata adottata per limitare al minimo i disagi alla circolazione in un tratto particolarmente sensibile durante le festività, garantendo al contempo una migliore gestione della viabilità.
Come per la parte a monte, anche in questa fase gli interventi riguarderanno la riqualificazione della rete acquedottistica, con particolare attenzione alla messa in sicurezza dell’attraversamento ferroviario e alla bonifica del nodo valvole, al fine di aumentare l’affidabilità complessiva dell’infrastruttura.
L’Amministrazione ed Hera ringraziano i cittadini per la collaborazione, sottolineando l’importanza di questi interventi per il miglioramento dei servizi e la sicurezza del territorio.