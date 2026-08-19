Rimini con Balamondo celebra il folk romagnolo: ospiti Elio e Le Storie Tese e Sarah Jane Morris

La direzione artistica è affidata a Mirko Casadei

È diventata una istituzione culturale, il Balamondo World Music Festival che, con la direzione artistica di Mirko Casadei, porta sui palchi della Romagna il meglio della musica d'autore internazionale per farla dialogare con i grandi classici della musica popolare di questa terra. Un immenso patrimonio che unisce le generazioni, fa incontrare persone di tutte le età e di tutte le provenienze geografiche, stregate da capolavori senza tempo, da Romagna mia a Ciao Mare, da Simpatia a Romagna e Sangiovese e la Mazurka di periferia, brani che hanno segnato le trasformazioni del costume e del tessuto sociale della nazione. Ogni sera dopo i singoli concerti, gli artisti si uniranno ai musicisti dell’Orchestra Casadei, per suonare insieme, in un’atmosfera travolgente di festa, come ha insegnato Raoul, per ricreare il clima di una splendida balera a cielo aperto nel cuore di Rimini.

L'edizione 2026 inizia il giorno 10 Settembre con l’ospite internzionale, la cantante jazz Sarah Jane Morris, che si esibirà con la sua band, l’artista britannica porterà sul pacoscenico anche il coro gospel Voice of Joy. Il giorno 11 toccherà alla band romana L’Orchestraccia, gruppo itinerante delirante folk-rock romano. Nata dall’idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire le loro esperienze reciproche e confrontarle cercando una formula innovativa di spettacolo nel panorama italiano, L’Orchestraccia rappresenta sulla scena un unicum in grado di dare vita a una forma che comprende musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Il giorno 12 Settembre gran finale con La Notte del Liscio, ospiti gli Elio e Le Storie Tese con il loro nuovo spettacolo “à la carte" in cui la scaletta di ogni concerto viene decisa direttamente dal pubblico. Lo spettacolo unisce la consueta ironia e la grande qualità musicale della band in un formato interattivo. Tutte le sere sul palco a fare gli onori di casa la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra e non mancheranno momenti di contaminazione come nel consueto stile del Balamondo.

"Balamondo è ormai un appuntamento che Rimini e i suoi ospiti attendono per la proposta musicale con i grandi protagonisti della cultura popolare e per la voglia di ballare in spazi informali all’aperto. E’ la dimostrazione che il liscio è un linguaggio che continua a rinnovarsi e a unire le persone. Vedere Sarah Jane Morris, L'Orchestraccia ed Elio e Le Storie Tese dialogare, sera dopo sera, con l'Orchestra di Mirko Casadei in Piazza Cavour è la prova che le tradizioni più vive sono proprio quelle capaci di aprirsi al confronto, senza mai perdere le proprie radici", dichiara il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

"Quando c’è rispetto e salvaguardia della tradizione e del suo valore, si può anche aprire a contaminazioni colte, inedite, coinvolgenti - dichiara l'assessora regionale Roberta Frisoni - ed è quanto persegue da anni Mirko Casadei, invitando sui suoi palchi amici musicisti dei generi più diversi, dal jazz alla world music, a confrontarsi con il nostro Liscio. Un approccio che avvicina il ballo dei Romagnoli per antonomasia anche alle nuove generazioni. Anche il Liscio, con la sua forza identitaria, parla di noi ai turisti, facendoci conoscere e Balamondo in questo è un indiretto, ma efficace, momento di promozione turistica".

Continua Mirko Casadei: "Il Balamondo celebra la nostra musica, il Liscio e lo fa attraverso la sperimentazione e la contamanizaione, facendo dialogare le musiche del mondo, il Lisco è musica di appartenenza, come il Tango in Argentina, come il Reggae in Jamaica o come il Country in America e dobbiamo continuare a proiettare questa musica popolare nel futuro". Una celebrazione dello spirito originale del ‘Re del Liscio’, Raoul che quando nel 1998 per la prima edizione di Balamondo invitò la stella della disco music planetaria Gloria Gaynor a duettare con la sua orchestra, indicò subito quale futuro attendeva la musica della sua terra.