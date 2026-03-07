Rimini, con la “Casa delle Famiglie” un alloggio per i genitori dei neonati prematuri

Rotary e La Prima Coccola insieme nel progetto

Un appartamento accogliente a pochi passi dall’ospedale per permettere ai genitori di restare vicino ai propri bambini ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale. È il concreto risultato del progetto “Ad un passo da te”, promosso dall’associazione La Prima Coccola e sostenuto dal Rotary Club Riccione-Cattolica come uno dei principali service dell’anno rotariano. L’iniziativa ha portato infatti alla realizzazione della “Casa delle Famiglie”, un appartamento completamente arredato nelle vicinanze dell’Ospedale Infermi di Rimini, dotato di tre camere da letto, cucina e servizi.



La struttura è destinata ad accogliere gratuitamente le famiglie che devono affrontare lunghi periodi di ricovero dei loro figli, nati prematuri, nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale. Un supporto concreto che consente ai genitori di vivere con maggiore serenità un momento delicato, restando vicini ai propri bambini durante tutto il percorso di cura.



"Sostenere questo progetto significa offrire un aiuto reale alle famiglie che stanno affrontando una prova difficile – ha dichiarato Miranda Pironi, Presidente del Rotary Club Riccione-Cattolica – in quanto la possibilità di avere una casa vicino all’ospedale permette ai genitori di restare accanto ai propri figli nei momenti più importanti".



L’associazione La Prima Coccola opera da anni sul territorio riminese per sostenere i neonati prematuri e le loro famiglie, collaborando con il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Infermi di Rimini e promuovendo iniziative di supporto e sensibilizzazione.



Il contributo del Rotary Club Riccione-Cattolica, spiega il direttivo, "conferma l’impegno del Club nel promuovere progetti di solidarietà e di sostegno alla comunità locale, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità".



Per informazioni sul progetto: https://laprimacoccola.it/la-casa-delle-famiglie/