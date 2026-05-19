Rimini, concerto dell’Abcd Sax Quartet a Palazzo Buonadrata

Giovani talenti del Conservatorio “Rossini” in scena il 21 maggio alla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini con un repertorio tra classica, jazz e colonne sonore

Musica a Palazzo Buonadrata. Giovedì 21 maggio alle 18.00 la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ospiterà il concerto dell’ABCD Sax Quartet, giovane formazione composta da Carmelo Bettini (sax soprano), Davide Elisio (sax contralto), Bruno Di Terlizzi (sax tenore) e Andrea Vagnini (sax baritono).

“La grande musica e i giovani talenti che la proporranno – dice Paolo Pasini, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini – sono al centro di una iniziativa che conferma il nostro impegno nel promuovere occasioni di valorizzazione culturale aperte alla comunità”.

I quattro musicisti sono studenti del Conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro e stanno concludendo il biennio specialistico sotto la guida dei Maestri Marco Gerboni e Michele Mangani. Nel corso della loro formazione hanno ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, distinguendosi sia come solisti sia in ambito cameristico e orchestrale.



Negli ultimi anni il quartetto si è esibito in numerose manifestazioni pubbliche tra Pesaro, Ancona e altre città del territorio, partecipando alle celebrazioni rossiniane al Museo Rossini, al cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra Pesaro e Wolfsburg e alla rassegna “Young Music Talents Week” alla Rocca di Gradara.

Il programma della serata proporrà un repertorio ricco e variegata: musica classica, composizioni originali per quartetto di sax, celebri temi rossiniani, pagine di Astor Piazzolla ed Ennio Morricone, fino a suggestioni della musica popolare e cinematografica.

Il concerto si svolgerà in Sala Buonadrata nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini in Corso d’Augusto 62, con ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti.