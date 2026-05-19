Rimini, condannato ex tenente colonnello: 10 anni per maltrattamenti in famiglia

Disposti anche risarcimenti per danni morali: 35mila euro alla moglie e 17mila euro a ciascuna figlia

Condannato a 10 anni e 3 mesi un tenente colonnello in pensione accusato di maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti della moglie e delle figlie. I fatti, secondo la sentenza, sarebbero andati avanti dal 1998 al 2023.

Il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell’uomo per i maltrattamenti continuati all’interno del nucleo familiare e per episodi di violenza sessuale ai danni della moglie e di una figlia. Assolto invece per una delle accuse contestate relative all’altra figlia.

Determinanti nel processo le testimonianze dei familiari e dei vicini di casa. Soddisfazione è stata espressa dall’avvocata di parte civile, Annalisa Chiodoni, che al Corriere Romagna ha parlato di “anni di estrema sofferenza psichica e fisica” vissuti dalle vittime.

Disposti anche risarcimenti per danni morali: 35mila euro alla moglie e 17mila euro a ciascuna figlia. Dopo la detenzione, l’uomo sarà sottoposto a misure restrittive, tra cui il divieto di frequentare luoghi abitualmente frequentati da minori.