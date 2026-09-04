Rimini, confermate le agevolazioni per il trasporto pubblico: stanziati 95mila euro

Le agevolazioni, confermate per il 2026, riguardano anziani, persone con disabilità, famiglie numerose e altre categorie in condizioni di fragilità

La Giunta comunale di Rimini ha approvato ieri (3 settembre) il rinnovo, per il 2026, delle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale, destinate a cittadini appartenenti a specifiche categorie sociali. Il via libera riguarda il sistema previsto dal programma regionale "Mi Muovo Insieme", integrato per il territorio comunale con risorse proprie dell'Amministrazione destinate in particolare alla popolazione anziana. Le agevolazioni, confermate dal Comitato di Distretto nella seduta del 5 agosto scorso, mantengono per il 2026 gli stessi criteri già applicati l'anno precedente. Complessivamente le risorse messe in campo ammontano a 95.527 euro, assegnati dalla Regione Emilia-Romagna al Comune di Rimini, che opera come capofila del Distretto, comprensivi anche dei consueti stanziamenti aggiuntivi, messi in campo dall'Amministrazione comunale. A beneficiare delle riduzioni sono soprattutto le famiglie numerose con quattro o più figli, le persone con disabilità, chi si trova in condizioni di indigenza e segue percorsi di inclusione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo, oltre agli uomini e alle donne dai 65 anni con Isee familiare fino a 15.000 euro. Per gli anziani con la situazione economica più bassa l'abbonamento arriva a costare soltanto 15 euro, con il resto della spesa coperto dal Fondo regionale. L'amministrazione ha scelto, come ogni anno, di estendere la platea degli anziani agevolati anche a chi supera la soglia regionale di 15.000 euro di Isee, fino a un massimo di 22.000 euro, riducendo per questa fascia il costo dell'abbonamento rispetto alla tariffa ordinaria. Gli abbonamenti saranno rilasciati da Start Romagna dopo la verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti, con le riduzioni applicate fino a esaurimento delle risorse disponibili. Un intervento che, secondo l'Amministrazione, conferma l'attenzione alla mobilità come strumento di sostegno alle fasce di popolazione in maggiore difficoltà economica e sociale.