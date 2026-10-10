Rimini, Confesercenti lancia la scuola per negozianti: quattro incontri gratuiti

Dal rapporto con i clienti ai social, passando per WhatsApp e vetrine: il percorso formativo parte il 19 ottobre e punta a diventare un appuntamento periodico.

Quattro incontri gratuiti per aiutare i commercianti a rafforzare le proprie attività, migliorare il rapporto con i clienti e affrontare le sfide del mercato. Confesercenti Rimini e Cescot, l'ente di formazione dell'associazione, lanciano "Più forza al tuo negozio", un percorso rivolto ai negozianti e ai loro collaboratori che punta a fornire strumenti pratici per la gestione quotidiana delle attività. L'iniziativa nasce in una fase complessa per il commercio di prossimità, alle prese con la concorrenza, il cambiamento delle abitudini di acquisto e la necessità di confrontarsi con le nuove tecnologie. Il programma affronta quattro ambiti considerati centrali per la competitività dei negozi: accoglienza e tecniche di vendita, comunicazione digitale, utilizzo di WhatsApp e vetrinistica.

Il primo appuntamento è in calendario il 19 ottobre con "La differenza sei tu", incontro dedicato alla relazione con il cliente, alla capacità di consigliare e alle tecniche di vendita. A condurlo sarà Cecilia Vendemini, project manager di Quiero Volar. Il 27 ottobre si parlerà invece di social network e comunicazione online con Letizia Grossi, esperta di marketing digitale per i settori dei brand e dell'hospitality, nell'incontro "Il tuo negozio, anche sui social". Il 5 novembre sarà la volta di "Un filo diretto con i tuoi clienti", dedicato alle possibilità offerte da WhatsApp per comunicare, vendere e fidelizzare. L'appuntamento sarà guidato da Nicola Calisesi, imprenditore tecnologico e amministratore delegato di SimpleNetworks. Il ciclo si chiuderà il 9 novembre con "Il negozio parla. Anche quando tu non parli", insieme a Sara Bravaccini, maestra di vetrinistica e visual merchandiser, per approfondire il ruolo di vetrine, spazi e allestimenti nell'attirare nuovi clienti.

"La richiesta di una formazione di qualità è sempre più impellente per questa categoria", spiega Fabrizio Vagnini, presidente provinciale di Confesercenti Rimini. Per affrontare un contesto competitivo, sottolinea, i negozi devono innovarsi e investire nell'aggiornamento professionale. Da qui la scelta di proporre incontri su temi che incidono direttamente sull'attività quotidiana degli esercenti. Il progetto si inserisce nell'impegno dell'associazione per la tutela e il rilancio del commercio di vicinato, affiancando la campagna "Diamo forza ai negozi sotto casa". L'ambizione è trasformare i quattro appuntamenti iniziali in una vera e propria "scuola per negozianti", con incontri periodici dedicati alle esigenze del settore.

"Vogliamo che questi quattro appuntamenti rappresentino un primo passo", conclude Vagnini, indicando nella formazione continua uno strumento per aiutare gli imprenditori a colmare il divario competitivo con i grandi operatori del commercio online, non soltanto sul piano economico e gestionale, ma anche su quello delle competenze.