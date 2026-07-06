Rimini, Conflavoro e Fiavet propongono esenzione tassa di soggiorno per gruppi over 65

Al tavolo con Comune e operatori turistici la richiesta di agevolazioni per i soggiorni termali e nuovi incentivi ai bus operator per favorire la destagionalizzazione e sostenere il comparto

Conflavoro e FIAVET Rimini propongono l'esenzione della tassa di soggiorno per i gruppi di almeno 15 over 65 e nuovi incentivi ai bus operator;

Si è svolto oggi l'incontro richiesto da Corrado Della Vista, Presidente di Conflavoro PMI Rimini, dedicato al rilancio del turismo termale e alla valorizzazione della clientela senior.

Al tavolo erano presenti il Sindaco Jamil Sadegholvaad, l'Assessore al Bilancio Yuri Magrini, il Presidente di Rimini Terme Ivan Gambaccini, il Direttore di Rimini Terme Massimo Ricci e Giovannino Montanari, Presidente della FIAVET – Provincia di Rimini.

Nel corso dell'incontro, Corrado Della Vista e Giovannino Montanari hanno presentato la proposta di introdurre un'esenzione, o comunque un'agevolazione strutturale, dell'imposta di soggiorno per i gruppi organizzati composti da almeno 15 persone over 65.

Attualmente, infatti, l'esenzione dall'imposta di soggiorno è riconosciuta esclusivamente ai gruppi organizzati dai Comuni. Una situazione che crea una disparità di trattamento nei confronti dei gruppi organizzati da soggetti privati e limita lo sviluppo di una fascia di turismo che rappresenta una risorsa fondamentale per la destagionalizzazione.

La proposta mira a coniugare un'importante azione di carattere sociale con una concreta strategia di sviluppo turistico, incentivando i soggiorni termali nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre e contribuendo così alla destagionalizzazione, con benefici per le strutture ricettive, le attività commerciali e l'intera economia del territorio.

Il Sindaco si è riservato di valutare la fattibilità della proposta, verificandone la sostenibilità sotto il profilo normativo e in relazione agli equilibri di bilancio dell'Amministrazione comunale.

Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema della promozione del comparto termale. Il Sindaco ha manifestato la volontà di attivarsi per rafforzare le strategie di comunicazione e valorizzazione di Rimini Terme, riconoscendone il ruolo strategico per il turismo della città.

Tra gli argomenti discussi anche l'aumento delle tariffe del trasporto pubblico, che incide sui soggiorni della clientela termale. Su questo punto è emersa la disponibilità ad approfondire possibili soluzioni, valutando anche forme di agevolazione dedicate agli abbonamenti destinati agli ospiti delle Terme.

«Ringrazio il Sindaco, l'Assessore Magrini, il Presidente Ivan Gambaccini e il Direttore Massimo Ricci per la disponibilità dimostrata. L'obiettivo è costruire strumenti concreti che consentano di rendere Rimini ancora più competitiva nel turismo termale, favorendo la destagionalizzazione e offrendo un sostegno reale agli over 65, che rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro territorio», dichiara Corrado Della Vista.

«In passato APT Emilia-Romagna prevedeva contributi destinati ai bus operator per sostenere la promozione turistica e incentivare l'organizzazione dei soggiorni sul territorio. Oggi questi strumenti non sono più disponibili. Sarebbe importante valutare la possibilità di reintrodurre forme di incentivo dedicate ai bus operator, che rappresentano un canale strategico per portare gruppi organizzati a Rimini, in particolare nel comparto termale. Un intervento di questo tipo favorirebbe la destagionalizzazione e contribuirebbe a rafforzare l'intero sistema turistico locale», conclude Giovannino Montanari, Presidente della FIAVET – Provincia di Rimini.