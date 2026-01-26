Rimini, controlli a tappeto nel weekend: 13 denunce e patenti ritirate

Sicurezza stradale e ordine pubblico: il bilancio dell’attività dell’Arma

Nello scorso weekend i Carabinieri di Rimini hanno effettuato i consueti controlli del territorio, identificando oltre 120 persone e svolgendo accertamenti su una sessantina di veicoli. Tredici in totale le denunce a seguito dell'attività dell'Arma, due per un 25enne albanese e un 44enne magrebino, irregolari sul territorio italiano. Sul fronte della lotta alla guida in stato di ebbrezza, un giovane riminese è stato sottoposto al ritiro della patente, mentre cinque automobilisti sono stati denunciati per essersi rifiutati di eseguire l'alcoltest. Un 36enne rumeno e un 59enne di Lodi sono stati invece trovati rispettivamente in possesso di un coltello e di attrezzi da scasso, quindi denunciati. Stessa sorte per un 47enne pugliese e un 36enne di nazionalità rumena, inadempienti al foglio di via obbligatorio.