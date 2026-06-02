Rimini, controlli ai concerti di Vasco Rossi: 2 denunciati per vendita di merchandising contraffatto

Intervento della Polizia Amministrativa durante il deflusso del pubblico

Nell’ambito dei servizi di sicurezza predisposti dalla Questura di Rimini in occasione dei concerti di Vasco Rossi del 29 e 30 maggio, sono stati intensificati i controlli per contrastare attività illecite legate all’evento, tra cui la vendita abusiva di gadget e il bagarinaggio.

Durante le fasi di uscita del pubblico al termine degli spettacoli, gli agenti hanno individuato due uomini intenti a vendere al pubblico fasce e articoli riportanti segni distintivi riconducibili all’artista, poi risultati contraffatti.

I due sono stati fermati e accompagnati in Questura per gli accertamenti. Al termine delle verifiche sono stati denunciati per concorso nei reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Sono cittadini italiani provenienti da una provincia del sud, con precedenti.

Nei loro confronti il Questore ha disposto la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Rimini.