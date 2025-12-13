Rimini, controllo in un negozio di canapa: trovati 5,5 kg di sostanza stupefacente

Il titolare e il gestore dell’esercizio commerciale sono stati denunciati

L’11 dicembre scorso la Polizia di Stato ha effettuato un controllo in un negozio di prodotti estratti dalla canapa a Rimini. Durante l’attività, il personale della Squadra Mobile ha trovato circa 1.000 bustine contenenti infiorescenze derivate dalla canapa, 241 boccettine di oli ricavati dalla canapa e circa 50 fiale di liquidi sempre derivati dalla canapa, utilizzabili per le sigarette elettroniche.

Al termine del controllo sono stati sequestrati circa 5,5 kg di sostanza stupefacente e quasi 3 litri di liquidi derivati dalla canapa, in quanto, dall’entrata in vigore del D.L. 48/2025 è vietata la vendita di infiorescenze della canapa in qualsiasi forma, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine e oli derivati, indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta.

La normativa recentemente entrata in vigore, infatti, stabilisce che la commercializzazione di questi prodotti derivati dalla canapa rientri necessariamente nella disciplina finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Pertanto, il titolare e il gestore dell’esercizio commerciale sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rimini in attesa degli ulteriori accertamenti disposti dall’Autorità Giudiziaria.