Rimini, corsa contro il tempo per aprire il parcheggio Tripoli entro la stagione

Completati solai e sottoservizi, apertura confermata per l’estate

Proseguono a pieno ritmo i lavori di realizzazione del parcheggio Tripoli, la grande infrastruttura per la sosta in piazzale Marvelli che per l’estate metterà a disposizione della città oltre trecento posti auto nel cuore di Marina Centro.

In questi giorni operai e tecnici sono impegnati nel completamento dei solai e nella posa dei sottoservizi, mentre nei due piani interrati proseguono i lavori di tinteggiatura delle pareti, a cui seguirà la realizzazione del wayfinding in resina per orientare i fruitori del parcheggio. Sono già stati acquistati tutti gli apparati automatici ed elettronici necessari al funzionamento dell’area di sosta – dalle sbarre automatizzate di accesso, agli impianti di videosorveglianza - che saranno installati quando l’infrastruttura sarà collegata alla linea di energia elettrica, non appena saranno concluse le opere strutturali.

Un piano di interventi in linea con il cronoprogramma delineato, che conferma l’apertura al pubblico del parcheggio interrato per l’inizio dell’estate. Una volta aperta la nuova infrastruttura per la sosta, scatterà la seconda fase del progetto che riguarderà la nuova piazza sopraelevata. Oltre ad essere pensata come belvedere sul mare, la nuova piazza proporrà funzioni diverse come attrezzature per il tempo libero, giochi, oltre a servizi per il turismo, integrati in modo naturale con l’arredo urbano. L’avvio dei lavori per la nuova piazza, per la quale l’Amministrazione ha messo in campo un investimento di 7,2 milioni di euro già stanziati in bilancio, è previsto per gennaio 2027.