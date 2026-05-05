Rimini, corso gratuito per “walking leader”: si formano i conduttori dei gruppi di cammino

Il 12 maggio all’Ausl Romagna un percorso formativo per promuovere attività fisica, socialità e contrasto alla sedentarietà attraverso i gruppi di cammino

Proseguono gli eventi di promozione di sani stili di vita per la popolazione e per cittadini particolarmente motivati a organizzare e condurre gruppi di cammino per la salute (compresi anche i dipendenti aziendali).

Sulla scorta del successo di iniziative analoghe svolte in precedenza, infatti, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna ambito di Rimini organizza corsi di formazione gratuiti per conduttori di gruppi di cammino per la salute, articolati in un'unica giornata, con il fine di diffondere buone pratiche per la promozione della salute e per il contrasto alla sedentarietà.

L’obiettivo è quello di formare persone con competenze e conoscenze adeguate nella conduzione di un gruppo di cammino. Nello specifico, il Walking Leader organizza le camminate: sceglie la durata, il percorso, si preoccupa della sicurezza e dell’integrità del gruppo, fa da “motivatore” e garantisce continuità dell’attività.

In questo modo si punta dunque a creare ed organizzare sul territorio gruppi di cammino gratuiti, rivolti a tipologie di persone con diverse capacità funzionali, permettendo loro di aumentare il livello di attività fisica e ridurre la sedentarietà, in un contesto che favorisca la socialità e lo stare insieme, con conseguente beneficio per la propria salute e favorendo il benessere fisico e sociale della comunità.

In tal senso un corso di formazione si svolgerà a Rimini martedì 12 maggio, dalle ore 14 alle 18, all’Aula Caravaggio dell’Ausl Romagna (Strada Consolare per San Marino 76, accanto al Toys Center).

Questi gli argomenti affrontati: i benefici dell’attività fisica; cos’è un gruppo di cammino e chi è il suo conduttore; primo soccorso; leadership e gestione delle dinamiche di gruppo; come avviare un gruppo di cammino; parte pratica con esercitazioni sul cammino. Ai partecipanti si consigliano abbigliamento comodo e calzature adatte al cammino, così come di avere con sé acqua.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.

Informazioni e iscrizioni: tel. 334 3429196; mail [email protected] .

Per i dipendenti Ausl Romagna: codice WHR 51846.1 .

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per tutti i cittadini interessati a diventare promotori attivi di salute sul territorio e rientra nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione, per la promozione dell'attività fisica nelle comunità dell'Emilia-Romagna, in continuità con le esperienze accumulate con i precedenti piani, secondo un approccio life-course e agendo su diversi fattori che possono contribuire ad incrementare i livelli di attività fisica delle persone. Una delle azioni per il raggiungimento di questo scopo è rappresentata dai gruppi di cammino, che consentono alle persone di una comunità, o quartiere cittadino, di incontrarsi periodicamente e svolgere delle passeggiate nei dintorni, accompagnati appunto da walking leader.



